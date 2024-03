Polizei Bonn

POL-BN: Unbekannte machten sich an geparkten Lkw im Gewerbegebiet Dachsberg (Aegidienberg) zu schaffen - Mehrere Flachbildfernseher entwendet

Bonn (ots)

Am 03.03.2024, in dem Zeitraum zwischen 02:00 und 03:00 Uhr, machten sich Unbekannte an einem im Gewerbegebiet Dachsberg in Bad Honnef-Aegidienberg abgestellten Sattelschlepper zu schaffen. Nach der Spurenlage schlitzten die Täter die Seitenplane des Hängers auf und öffneten schließlich auch die Verplombung der rückwärtigen Anhängertüre gewaltsam. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten die Diebe eine noch unbekannte Anzahl von Fernsehgeräten - vor dem betroffenen Sattelschlepper lagen mehrere Verpackungskartons auf dem Boden. Die Täter entfernten sich schließlich mit ihrer Beute unerkannt.

In dem Zeitraum zwischen dem 02.03.2024, gegen 22:00 Uhr, und dem 03.03.2024, gegen 03:00 Uhr, wurden noch neun weitere abgestellte Lkw / Anhänger von Unbekannten angegangen. In allen Fällen schlitzten die Unbekannten die Planen der Ladeflächen auf - nach dem derzeitigen Erkenntnisstand machten sie hierbei jedoch keine Beute.

Das zuständige KK 16 der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen übernommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell