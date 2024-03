Polizei Bonn

POL-BN: Nach Handyraub am Bonner Busbahnhof: Tatverdächtiger verbrachte Nacht in Polizeizelle

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Donnerstag, 29.02.2024, um 18:25 Uhr, einen 37-jährigen Mann in Gewahrsam genommen und in das Polizeigewahrsam im Präsidium gebracht.

Er soll einem 43-jährigen Bekannten, der sich ebenfalls im Bereich des Rondells an Bonner Busbahnhof aufhielt, das Mobiltelefon geraubt haben. Zuvor hatte er den 43-jährigen Geschädigten durch Schläge und Tritte gegen den Oberkörper so stark verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Tatgeschehen war durch eine vorbeifahrende Polizeistreife der Wache Innenstadt beobachtet worden. Sofort stoppten die Beamten und nahmen den augenscheinlich stark alkoholisierten Verdächtigen in Gewahrsam.

In Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft wurde ihm im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Raubes durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Da sich der Verdächtige auch im Polizeigewahrsam überaus aggressiv zeigte, verbrachte er zu Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht in einer Polizeizelle. Diese konnte er am 01.03.2024, um 6:00 Uhr wieder verlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

