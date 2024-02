Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Demonstration am Samstag, 02.03.2024

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (02.03.2024) findet an der Reutertraße in der Bonner Südstadt die monatliche Demonstration des Veranstalters "Extinction Rebellion" zum Thema "Verkehrswende" statt. Die Versammlung hat zurückliegend wiederholt an der Adenauerallee stattgefunden. Es wird mit rund 20 Teilnehmern gerechnet, die zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr Blockadeaktionen an der Ampelanlage Höhe Schumannstraße durchführen wollen. Die Teilnehmer werden die in Richtung Bonner Talweg führende Fahrbahn sowie die Links- und Rechtsabbiegerspur in die Hausdorffstraße bzw. Schumannstraße jeweils für eine kurze Zeit betreten, um so auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Die Polizei wird die Aktion begleiten. Es wird zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

