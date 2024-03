Polizei Bonn

POL-BN: Bonn Zentrum: Verkehrskommissariat ermittelt nach Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise zu weißem Lieferwagen

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (27.02.2024) in der Bonner Innenstadt und sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 54-jährige Frau auf einem Pedelec zur Unfallzeit gegen 18:12 Uhr die Straße Belderberg aus Richtung Bad Godesberg kommend in Fahrtrichtung Sandkaule auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen. Kurz vor der Kreuzung zum Bertha-von-Suttner-Platz / Berliner Freiheit wurde sie von einem weißen Lieferwagen, der in dieselbe Richtung fuhr, geschnitten. Dabei fuhr der Wagen teils auf dem Fahrradschutzstreifen. Der Lieferwagen fuhr dabei so dicht an der Pedelec-Fahrerin vorbei, dass diese abbremsen musste. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht, kam zu Fall und verletzte sich. Die 54-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu einer Berührung mit dem Lieferwagen kam es nicht. Der Lieferwagen fuhr weiter, ohne dass der Fahrzeugführer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam.

Hinweise zum dem flüchtigen Fahrzeug bzw. zu dem Fahrzeugführer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

