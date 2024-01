POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Fahrradwerkstatt

Biberach (ots) - Zu einem tragischen Unfall kam es Montagabend gegen 21 Uhr am Bahnhof in Biberach. Ein 15-jähriger Schüler wurde beim Überqueren der Gleise von einem durchfahrenden Regionalzug erfasst und lebensgefährlich verletzt. Trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 15-Jährige noch am Unfallort. Die Polizei geht nach jetzigem Erkenntnisstand von einem Unfall aus./vo Rückfragen bitte an: ...

