POL-BN: Autofahrer missachtete Vorrang: 23-jähriger Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei hat am Donnerstag, 29.02.2024, um 18:25 Uhr, einen 37-jährigen Mann in Gewahrsam genommen und in das Polizeigewahrsam im Präsidium gebracht. Er soll einem 43-jährigen Bekannten, der sich ebenfalls im Bereich des Rondells an Bonner Busbahnhof aufhielt, das Mobiltelefon geraubt haben. Zuvor hatte er den 43-jährigen Geschädigten durch ...

