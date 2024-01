Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach vom 26.01.2024 - 28.01.2024

Polizeiinspektion Andernach (ots)

56626 Andernach, In der Felster

In der Nacht vom 25.01.2024, 19:00h - 26.01.2024, 13:30h kam es in der Straße In der Felster zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier parkte die Geschädigte ihren weißen Range Rover am rechten Fahrbahnrand aus Richtung Krahnenburg kommend in Richtung der Straße Antel. Die Geschädigte hört kurz vor der Unfallmeldung ein Krachen auf der Straße. Aus diesem Grunde ging sie zu ihrem Fahrzeug, hier erkannte sie den Schaden. Ob der Unfall nun tatsächlich gerade erst passiert ist oder dieser schon über Nacht geschah, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Hinweise zu dem Unfall bitte an die Polizei Andernach.

56575 Weißenthurm, Hauptstraße 219 (Nette-Center)

Am Freitag, dem 26.01.2024, gg. 14:28h kam es in Weißenthurm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Radfahrer. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der PKW befuhr die Hauptstraße aus Richtung Weißenthurm-Stadt kommend in Richtung Andernach. In Höhe des Nette-Centers wollte die Fahrerin des Pkw nach links auf den Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Radfahrer auf dem Radweg und kollidierte leicht mit diesem. Der Radfahrer stürzte vom Fahrrad und zog sich leichte Schürfwunden am Körper zu. Der Unfall wurde aufgenommen und alle Beteiligten konnten anschließend entlassen werden.

56626 Andernach-Miesenheim, Krufter Straße

In der Nacht von Freitag, dem 26.01.2024 auf Samstag, dem 27.01.2024, kam es gg. 01:30h zu einer Verkehrskontrolle in der Krufter Straße in Andernach. Hintergrund war, dass ein Ford-Mondeo auf der B256 von Andernach in Richtung Plaidt gesehen wurde, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Aus diesem Grunde entschieden sich die eingesetzten Beamten zu einer Verkehrskontrolle. Dies geschah offensichtlich nicht mit Zustimmung des Fahrers welcher Versuchte der Kontrolle zu entgehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte dieser jedoch auf einem Feldweg in der Krufter Straße gestellt werden. Bei einer Überprüfung stellte sicher heraus, dass der Fahrer ein wenig Alkohol getrunken hatte und tatsächlich nur einen Wert von 0,3 Promille erreichte. Allerdings konnte dieser keinen Führerschein vorweisen, weil er tatsächlich keinen besitze auch habe er in der Vergangenheit Amphetamin konsumiert. Somit wurde die Person zur Dienststelle verbracht und einer Blutprobe unterzogen. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorläufig sichergestellt und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle wird ebenfalls gefertigt. Somit ist der Erwerb einer Fahrerlaubnis in weite Ferne gerückt.

