POL-BOR: Velen - Terrassentür aufgehebelt

Weseke (ots) - Tatort: Weseke, (1) Kotten Büsken, (2) Pfarrer-Nergen-Straße; Tatzeit: (1) zwischen 12.01.2024, 10.00 Uhr, und 13.01.2024, 17.00 Uhr, (2) zwischen 12.01.2024, 16.30 Uhr, und 12.01.2024, 18.50 Uhr; Unbekannte drangen gewaltsam in zwei Wohnhäuser in Weseke, am Kotten Büsken und an der Pfarrer-Nergen-Straße, ein. Die Täter machten sich jeweils an den Terrassentüren zu schaffen und stiegen ein. ...

mehr