POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein für das Wochenende 26.-28.01.2024

Lahnstein (ots)

Lahnstein

Lange Ölspur im Stadtgebiet Lahnstein (Oberlahnstein)

Am 26.01.2024, gegen 08:00 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über eine längere Ölspur im Stadtgebiet in Kenntnis gesetzt. Eine Überprüfung ergab, dass sich die Ölspur über die Max-Schwarz-Straße durch halb Oberlahnstein bis hin zum Kreisverkehrsplatz Rheinhöhenweg / Auffahrt zur B42 zog. Der örtliche Bauhof bzw. eine beauftragte Firma übernahmen umgehend die Reinigungsmaßnahmen. Ein Verursacher der Ölspur konnte bis dato nicht festgestellt werden. Hinweis bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 27.01.2024, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Burgstraße / Wilhelmstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der Abbieger übersah den Bevorrechtigten und es kam infolge zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt (HWS pp.).

Koblenz

Umgestürzter Baum auf der B49

Am 26.01.2024, gegen 13:30 Uhr, stürzte vermutlich witterungsbedingt ein Baum auf die B49, Neuhäusel in Fahrtrichtung Koblenz. Durch den umgestürzten Baum waren beide Fahrspuren in Fahrrichtung Koblenz komplett blockiert. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Koblenz bzw. die Räumungsarbeiten vor Ort dauerten bis ca. 14:20 Uhr an. Im Zeitraum der Vollsperrung kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen / zu einem leichtem Rückstau auf der B49.

