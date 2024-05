PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ vermisster Alfons Halbedl wieder aufgetaucht +++

Limburg (ots)

Die am 30.04.2024 veröffentlichte Suchmeldung nach Herrn Alfons Halbedl wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte am Morgen des 02.05.2024 in Bad Camberg angetroffen werden.

