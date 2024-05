Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schuhe aus Geschäft gestohlen - Mülltonnenbrand - Briefkasten beschädigt - Körperliche Auseinandersetzung mit Verletztem

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schuhe aus Geschäft gestohlen

Bad Hersfeld. Ein bislang unbekannter Mann stahl am Mittwochabend (08.05.), gegen kurz vor 20 Uhr, ein Paar schwarze Sportschuhe der Marke Fila, Größe 43, im Wert von etwa 40 Euro aus einem Geschäft in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat der Täter die Filiale, wechselte sein getragenes Schuhwerk gegen die neuen Sportschuhe und verließ das Geschäft wieder ohne zu zahlen. Er kann als circa 35 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, mit blonden mittellangen Haaren, Ziegenbart, schlanker Statur und ungepflegtem Erscheinungsbild beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mülltonnenbrand

Bebra. Am Donnerstagabend (09.05.) kam es in der Pestalozzistraße in Gilfershausen zu einem Brand von Mülltonnen.

Eine Anwohnerin wurde gegen 21.45 Uhr auf das Feuer aufmerksam und informierte die Einsatzkräfte. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte die Flammen zeitnah ablöschen, sodass nach aktuellem Kenntnisstand kein Schaden an dem nahestehenden Wohnhaus entstand. Auch Personen wurden nicht verletzt. An den Mülltonnen entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Momentan kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Briefkasten beschädigt

Kirchheim. Einen Briefkasten in der Kemmeröder Straße in Kemmerode beschädigten Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (09.05.), gegen 2.15 Uhr. Es entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperliche Auseinandersetzung mit Verletztem

Cornberg. Am Donnerstagabend (09.05.) kam es in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Männern.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten ein 35-Jähriger und ein 28-Jähriger - beide aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg - in Streit. Dabei soll der 35-jährige Mann mehrfach versucht haben sein Gegenüber zu schlagen und ihm eine Waffe vorgehalten haben. Daraufhin habe ein 31-jähriger Begleiter des jüngeren Mannes den 35-Jährigen körperlich angegriffen, sodass dieser schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen am Kopf erlitt und in einer Klinik medizinisch versorgt werden musste. Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld konnten bei der Anzeigenaufnahme eine PTB-Waffe auffinden und stellten diese sicher.

Nach momentanem Kenntnisstand dürften die Hintergründe der Streitigkeiten im privaten Bereich liegen. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Alle drei Männer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Bedrohung verantworten. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

Sandra Suski, Pressesprecherin

