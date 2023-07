Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Radfahrer

Dinslaken (ots)

Am 25. Juli, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem PKW die Hünxer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Stadtwerke quert ein 83-jähriger Fahrradfahrer die Fahrbahn.

Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen erleidet, denen er noch an der Unfallstelle erliegt.

Die L1 Hünxer Straße ist zur Zeit in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr ab.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen (welche noch andauern) übernommen und erhält Unterstützung von einem spezialisierten Unfallaufnahme-Team aus Essen.

