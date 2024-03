LPI-SHL: Gegen Fassade gefahren und geflüchtet

Bad Salzungen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Mittwochnachmittag einen 25-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Michaelisstraße in Bad Salzungen. Dieser führte das Fahrzeug ohne den erforderlichen Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt und den Mann erwartet jetzt eine Anzeige Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Hugk Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

mehr