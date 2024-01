Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Rund 100 Einsätze: Polizei zieht Bilanz der Silvesternacht - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Polizei und Feuerwehr sind in der Silvesternacht zu zahlreichen Einsätzen in Siegen-Wittgenstein alarmiert worden. Zwischen dem Silvesterabend, 18 Uhr, und dem Neujahrsmorgen, 6 Uhr, zählte die Polizei rund 100 Einsätze. Zu Angriffen gegen Rettungskräfte oder Polizeibeamte kam es nicht.

Zwölf Brände gab es im Kreisgebiet; unter anderem in Siegen, Kreuztal, Freudenberg, Dreis-Tiefenbach und Neunkirchen. In den meisten Fällen hatten Müllcontainer Feuer gefangen. Gegen kurz nach fünf Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Ypernstraße in Siegen alarmiert. Dort war auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Durch den Brand entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das Kriminalkommissariat in Siegen.

Gegen 0:25 Uhr sind die Ordnungshüter in den Paul-Fickeler-Weg in Siegen gerufen worden. Vor Ort gaben ein 36- und ein 41-Jähriger an, von unbekannten Tätern geschlagen und mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden zu sein. Im Nahbereich kamen der Polizei ein 29- sowie ein 32-Jähriger entgegen, die eine PTB-Waffe mit sich führten und auf den Boden schossen. Die Beamten stellten die Waffen und die entsprechende Munition sicher. Außerdem wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Ob die beiden Männer für die Bedrohung und die Körperverletzung verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Polizeidirektor Thomas Fürst: "Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern im Kreis ein frohes neues Jahr 2024. Unter dem Strich war es für uns als Polizei eine überwiegend störungsfreie Silvesternacht. Ich bin sehr erleichtert, dass es in Siegen-Wittgenstein zu keiner Gewalt gegenüber Polizeibeamten oder Rettungskräften gekommen ist."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell