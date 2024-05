POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Petersberg. Eine 71-jährige Mokick-Roller-Fahrerin aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Mittwoch (08.05.) leicht verletzt. Die 71-jährige befuhr gegen 12:10 Uhr die Petersberger Straße aus Richtung der Fuldaer Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Petersberg und benutzte hierzu nach aktuellem Kenntnisstand den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Verkehrsbedingt mussten die Fahrzeuge vor ihr plötzlich abbremsen. Die Mokick-Roller-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und führte eine stärkere Bremsung durch. Hierbei kam sie aus noch unklarer Ursache zu Fall. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (08.05.) erlitt eine 46-jährige Pedelec-Fahrerin aus Fulda leichte Verletzungen. Sie befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 13:15 Uhr in Horas mit ihrem Pedelec den Radweg des Rudolf-Theuer-Weges aus Richtung Weimarer Straße kommend in Richtung Lichtweg/Horaser Weg. Ein 81-jähriger Roller-Fahrer befuhr zeitgleich den gleichen Radweg in entgegengesetzter Richtung. Im Begegnungsverkehr kam es aus bisher nicht bekannten Gründen zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Zweiräder. Bbeide Beteiligten kamen zu Fall. Die Pedelec-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Fulda. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer aus Ebersburg und seine 21-jährige Beifahrerin aus Nüsttal wurden bei einem Unfall am Donnerstag, (09.05.) leicht verletzt. Ein 19-jähriger Daimler Benz-Fahrer befuhr gegen 23:10 Uhr die Magdeburger Straße aus Richtung Wörthstraße kommend in Fahrtrichtung Goerdelerstraße und wollte nach momentanen Informationen in Höhe der Einmündung Pappelweg nach links in diesen abbiegen. Hierbei kam es aus derzeit unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem 21-jährigen Audi-Fahrer, welcher die Magdeburger Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Audi-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen nach Hause entlassen, während seine ebenfalls leicht verletzte 21-jährige Beifahrerin zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht wurde. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 24.000 Euro.

Bebra. Nach einer vorangegangen Motorpanne eines VW-Golf am Freitagvormittag (10.05.), gegen 11.10 Uhr, versuchte der 20-jährige Fahrzeugführer aus Ronshausen nach derzeitigen Erkenntnissen den Pkw in der Nürnberger Straße in Bebra anzuschieben und gleichzeitig den Motor zu starten. Dabei stürzte er und der Pkw rollte gegen einen Poller. Der 20-Jährige wurde leichtverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich obendrein heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es entstand Gesamtsachschaden von etwa 1.500 Euro.

Bebra. Am Donnerstag (10.05.), gegen 11.10 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Bebra die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Sontra. An der Ausfahrt Bebra-Mitte fuhr er nach aktuellem Kenntnisstand ab und wollte nach rechts auf die Kasseler Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Eine 28-jährige Radfahrerin aus Rotenburg fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Pedelec den Radweg entlang der Kasseler Straße aus Richtung Innenstadt kommend. An der Unfallstelle kreuzte der Radweg die Abfahrt Bebra-Mitte. Dort kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß des Pkw mit der vorfahrtsberechtigten Radfahrerin. Die 28-Jährige wurde leichtverletzt. Es entstand Gesamtschaden von circa 2.100 Euro.

Wildek-Obersuhl. Ein 90-jähriger Radfahrer aus Wildeck fuhr am Donnerstag (10.05.), gegen 11 Uhr, unberechtigt auf dem Gehweg entlang der Lindenstraße. Eine Dacia Sanderon Fahrerin aus Werra-Suhl-Tal befuhr zeitgleich die Lindenstraße in Richtung der Einmündung zur Eisenacher Straße und musste dort nach vorliegenden Informationen verkehrsbeding anhalten. Als der Radfahrer vom Gehweg herunter, kollidierte er aus bislang unbekannten Gründen mit dem wartenden Pkw. Der 90-Jährige wurde leichtverletzt. Es entstand Schaden von rund 1.000 Euro.

