Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl mit hohem Sachschaden in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist durch einen Diebstahl in Ganderkesee entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 03. Oktober 2023, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 04. Oktober 2023, 07:15 Uhr, begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück an der Grüppenbührener Straße, Höhe "Zu den Dammwiesen", und hebelten dort einen Verkaufsautomaten auf. Aus dem Automaten entwendeten sie Bargeld. Am Gerät selbst entstand erheblicher Schaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell