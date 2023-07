Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Abend für Die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Montag, den 17.07.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 19:46 Uhr zur Hagener Straße zu einer hilflosen Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür alarmiert. Die 6 hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr mussten nicht tätig werden , da die Person die Wohnungstür selber öffnete. Die Feuerwehr Ennepetal die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter im Einsatz waren konnten den Einsatz um 20:24 Uhr beenden.

Um 21:02 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Gebäudebrand in einem Imbiss in die Mittelstraße in Altenvoerde alarmiert. An der Einsatzstelle konnte ein Feuer im Bereich der Küche ausgemacht werden, welches durch einen vorgehenden Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden konnte. Die Bewohner sowie der Betreiber, hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen und wurden durch den anwesenden Rettungsdienst gesichtet. An der Einsatzstelle war der Hauptamtliche Löschzug sowie der Löschzug Milspe Altenvoerde. Ebenfalls war der Rettungsdienst mit 2 Rettungswagen und einem Notarztwagen an der Einsatzstelle. Der Grundschutz für das Stadtgebiet Ennepetal wurde durch die Löschgruppe Voerde für die Dauer des Einsatzes sichergestellt. Der Einsatz endete für die 26 Einsatzkräfte um 22:14 Uhr.

