LPI-G: Weidezaungerät entwendet

Gera (ots) - Ronneburg: Klingelanlage, Hauswand und Briefkästen eines Wohnhauses besprühte ein bislang noch unbekannter Täter in der Straße Am Zwinger in Ronneburg am 22.08.2022, in der Zeit zwischen 01.00 - 07.00 Uhr mit pinker Sprühfarbe. Durch die Tat entstanden Schäden im vierstelligen Bereich. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zur Tat ...

