Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 64-Jähriger kommt bei Absturz von Ultraleichtflugzeug ums Leben

Gera (ots)

Gera: Zum tragischen Absturz eines Ultraleichtflugzeuges kam es heute Nachmittag (22.08.2022) in der Nähe eines Flugplatzes in Gera-Leumnitz. Nachdem Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 15.00 Uhr, aufgrund des gemeldeten Absturzes in einem kleinen Waldstück, welches in der Nähe des Flugplatzes liegt, zum Einsatz kamen, konnte das bereits brennende Wrack zügig gelöscht werden. Der 64-jährige Pilot verstarb noch an der Absturzstelle. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, kam es kurz nach dem Start zum Absturz. Gegenwärtig dauern die Ermittlungen zum Geschehen und dessen Ursache an. Dabei kommen, neben der Kripo Gera, auch spezialisierte Kräfte der Bundesstelle für Flugunfallunterschuchung zum Einsatz. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell