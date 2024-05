LPI-G: Wahlplakate umgeworfen

Gera (ots) - Gera. Zwei Gruppierungen gerieten am gestrigen Abend (02.05.2024) gegen 21:00 Uhr vor einem Supermarkt in der Schleizer Straße in Streit. Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Streit, da sich zwei mitgeführte Hunde gegenseitig attackierten. Schnell griff der Streit auch auf die Hundehalter über, was in einer körperlichen Auseinandersetzungen zwischen beiden Parteien endete. Die Polizei wurde daraufhin ...

