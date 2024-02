Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Fahrverbot nicht eingehalten

Linz/ Erpel (ots)

Am Sonntagmittag wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz in Höhe der Ortslage Erpel ein PKW Peugeot einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit für die Dauer von einem Monat seinen Führerschein in amtliche Verwahrung gegeben hat. Dem Mann wurde in diesem Zusammenhang gerichtlich untersagt, bis zum 29.02.2024 ein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Gegen den 34-jährigen Mann aus Bonn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

