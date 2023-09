POL-PPRP: Bewerbungstraining am 29.09.2023

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (07.09.2023), gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Autofahrer auf der Mundenheimer Straße in Richtung Yorkstraße. Kurz vor der Zweispurigen Einmündung zur Yorkstraße bremste der 49-Jährige ab und wollte vom Rechtsabbiegerstreifen nach links auf ein Grundstück auffahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines in gleicher Richtung auf dem Linksabbiegerstreifen ...

