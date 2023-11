Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 40-Tonner mit Kartoffelladung kippt auf die Seite - Landesstraße zeitweise voll gesperrt, Einbruch in Buxtehude, Dieseldiebe in Engelschoff

Stade (ots)

1. 40-Tonner mit Kartoffelladung kippt auf die Seite - Landesstraße zeitweise voll gesperrt

Am heutigen frühen Morgen gegen kurz vor 07:00 h ist es in Essel auf der Bosteler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, der für eine längere Straßensperrung gesorgt hat.

Zu der Zeit war der 52-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger aus Richtung Hemelingbostel gekommen und wollte nach links auf die Landesstraße 123 in Richtung Hesedorf abbiegen.

Dabei geriet der Auflieger in den linken, abfallenden Seitenraum und stürzte um. Die Zugmaschine wurde dadurch ebenfalls umgerissen und landete auf der Fahrseite.

Das Gespann blockierte damit die L123, die dann bis zur vollständigen Bergung gesperrt werden musste. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Kartoffelladung aus dem Auflieger wurde in den Seitenraum geschleudert.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbruch in Buxtehude

In Buxtehude in der Straße "Am Mühlenberg" sind unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 00 h und Montag, 14:30 h nach dem Einschlagen von zwei Terrassentüren an einem Wintergarten und der Hausrückseite eines dortigen Einfamilienhauses in das Innere der Wohnräume eingedrungen.

Hier wurden sämtliche Räume im Erd- und Kellergeschoß durchsucht. Was dabei erbeutet werden konnte stehe zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Dieseldiebe in Engelschoff

Am Wochenende zwischen Samstag, 17:00 h und Montag, 07:45 h sind unbekannte Täter auf das Gelände eines Lohnunternehmens in Engelschoff in der Dorfstraße gelangt und haben dort aus mehreren LKW-Tanks und einem Dieseltank mehrere hundert Liter Kraftstoff abgezapft sowie diverses Werkzeug entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell