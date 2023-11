Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vier Bauanhänger/Baucontainer in Hedendorf, Burweg und Oldendorf aufgebrochen

Stade (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Hedendorf in der Straße "Am Sportplatz" einen dort abgestellten Bauanhänger aufgebrochen und daraus anschließend Werkzeuge und Baumaterial entwendet. Der angerichtete Schaden wird hier auf ca. 600 Euro geschätzt.

In Burweg in der Stader Straße haben Unbekannte in derselben Nacht bei einem Baucontainer ein Fenster eingeschlagen und bei einem weiteren die Tür aufgebrochen. Es wurde eine Akkulampe "Ferex" samt Ladegerät, Cuttermesserklingen sowie ein Farbmarkierungsspray daraus entwendet und mit dem Spray anschließend eine auf der Baustelle abgestellte Mietwalze beschmiert. Der Schaden wird hier auf ca. 2.000 Euro beziffert.

In Oldendorf in der Hauptstraße haben Unbekannte ebenfalls in der Nacht eine Bauwagentür aufgebrochen, anschließend darin aber dann offenbar nichts Brauchbares gefunden. Stattdessen wurden die Steckdosen von der Wand gerissen und die Scheiben von innen beschädigt so dass hier ebenfalls ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden ist.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen für die Taten und bittet diese sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude bzw. unter 04144-606410 bei der Polizeistation Oldendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell