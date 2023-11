Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erneut drei Kindertagesstätten von unbekannten Einbrechern heimgesucht, Unbekannte brechen Bauwagen in Kutenholz auf und entwenden diverse Werkzeuge

Stade (ots)

1. Erneut drei Kindertagesstätten von unbekannten Einbrechern heimgesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind erneut drei Kindertagesstätten in Helmste, Hagenah und Oldendorf von bisher unbekannten Einbrechern heimgesucht worden.

In Helmste im Waldweg haben die Unbekannten die Eingangstür des Containers des Waldkindergartens "Waldwichtel" aufhebelt und dann im Inneren diverse Schubladen durchsucht. Was dabei erbeutet werden konnte steht derzeit noch nicht genau fest. Möglicherweise sind der oder die Täter hier mit einem Auto in der Nähe des Tatortes gewesen, der im Waldweg oder auf dem Waldparkplatz im Rüstjer Forst abgestellt worden sein könnte.

In Hagenah im Kirchweg wurde ein Fenster zur dortigen Kita aufgehebelt. So in das Gebäude eingestiegen konnte der dahinterliegende Büroraum durchsucht werden. Diebesgut hier vermutlich aber nur 5 Euro, da sämtliches Bargeld vorher mit nach Hause genommen wurde.

In der Sunder Straße in Oldendorf haben die Einbrecher dann die Haupteingangstür zum dortigen Kindergarten aufgebrochen und im Inneren diverse Räumlichkeiten, Schubladen und Schränke durchsucht. Hier ist derzeit auch noch unbekannt ob oder was tatsächlich erbeutet werden konnte.

Der Gesamtschaden an allen drei Tatorten dürfte sich auf ca. 1.000 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fredenbeck unter 04149-933510 oder Oldendorf unter 04144-606410 zu melden.

2. Unbekannte brechen Bauwagen in Kutenholz auf und entwenden diverse Werkzeuge

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von gestern Nachmittag, 16:15 h bis heute Morgen, 07:15 h in Kutenholz in der "Alten Schmiedestraße" auf das Gelände einer dortigen Baustelle gelangt und haben einen dort abgestellten Bauwagen aufgebrochen.

Aus dem Inneren konnten der oder die Täter dann einen hochwertigen GPS-Sender entwenden. Zusätzlich haben die Unbekannten dann noch bei einem ebenfalls dort stehenden Schlepper die Anhängerkupplung abmontiert, eine Werkzeugkiste entwendet sowie diverses Werkzeug aus den am Schlepper fest angebrachten Kisten erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter 04149-933510.

