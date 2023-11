Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Einbrecher in Buxtehuder Sportwettengeschäft, Unbekannte brechen Firmenfahrzeug ein Buxtehude auf, Tageswohnungseinbrecher in der Stader Innenstadt

Stade (ots)

1. Unbekannter Einbrecher in Buxtehuder Sportwettengeschäft

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen kurz vor 04:00 h in der Bahnhofstraße mit einem Kuhfuß die gläserne Eingangstür zu einem dortigen Sportwettengeschäft zerstört und ist dann in die Räumlichkeiten eingestiegen. Die Einbrecher wurden dabei von einem aufmerksamen Nachbarn beobachtet, der sofort die Polizei informierte. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte flüchteten die Täter dann zu Fuß in die Dunkelheit und konnten im Rahmen der Fahndung nicht gefasst werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

2. Unbekannte brechen Firmenfahrzeug ein Buxtehude auf

IN der Straße "Hinter der Linah" haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 05:50 und 05:55 h bei einem dort kurzfristig geparkten VW-Transporter die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und vom Beifahrersitz zwei Banktaschen mit Bargeld entwendet. Mit der Beute flüchteten der oder die Täter dann in unbekannte Richtung.

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15:00 h und Sonntagmorgen 08:15 h haben Unbekannte in der Sagekühle in Buxtehude bei einem dort abgestellten Kleitransporter eine Tür aufgebrochen und dann anschließend aus dem Fahrzeug diverses Werkzeug entwendet.

Der Gesamtschaden bei beiden Taten wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Tageswohnungseinbrecher in der Stader Innenstadt

Am frühen Samstagmorgen gegen 06:15 h haben sich zwei bisher unbekannte Frauen in Stade in der Bungenstraße unberechtigter Weise Zutritt zu einer dortigen Erdgeschosswohnung verschafft und mehrere Schränke durchsucht. Bei dem Einbruch trafen sie dann auf den 62-jährigen Bewohner und traten anschließend vermutlich ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung an.

Zeugen, die in der Bungenstraße oder der Rosenstraße zwei verdächtige Frauen beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell