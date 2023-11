Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte richten hohen Schaden an Verkehrszeichen in der Umgebung von Drochtersen an - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in den Nächten von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch im Großraum Drochtersen diverse Verkehrszeichen beschädigt und damit einen hohen Schaden angerichtet.

In der ersten Nacht sind an der Kreisstraße von Groß Sterneberg nach Ritsch die Schilder verbogen und abgeknickt worden. Diese Schäden wurden durch die Straßenmeisterei am Dienstag sofort wieder beseitigt.

In der Nacht danach sind dann die Schilder erneut beschädigt worden. Zusätzlich hatte es in den Gemarkungen Stadermoor, Bützflethermoor, Ritschermoor, Groß Sterneberg, Ritsch, an der L111 sowie auf Krautsand denselben Vandalismus gegeben.

Insbesondere an der Ritschermoor-Kreuzung waren Schilder mit schwarzen Punkten besprüht worden, abgeknickt und weggedreht, so dass z.B. von Stade kommend an der Kreuzung das Stoppschild gar nicht mehr lesbar war.

Auch im Bereich Krautsand wurden die Schilder (Vorfahrt achten) derart beschädigt, dass sie für die Verkehrsteilnehmer nicht mehr erkennbar waren.

Einige Schilder mussten nun lediglich wiederaufgerichtet und fundamentiert, andere komplett ersetzt werden.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter oder sonstige sachdienliche Beobachtungen bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell