POL-DO: Mehrere Brände in der Kirchhofstraße in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen (27.5.) hat es in Lünen erneut auf der Kirchhofstraße gebrannt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 4 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner gegenüber dem evangelischen Friedhof den Brand eines Gewächshauses sowie eines Motorrads und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Das Feuer brannte direkt neben einem Mehrfamilienhaus. Die Flammen beschädigten auch die Hauswand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 10.000 EUR.

Dies war nicht das erste Mal, dass es in der Kirchhofstraße zu einem Brand gekommen ist:

Am Donnerstag (2. Mai 2024) brannten am selben Ort mehrere Mülltonnen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von 600 EUR.

Ebenfalls am 2. Mai, abends gegen 22 Uhr, brannte es im Keller desselben Hauses. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei in allen Fällen von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen - auch zu möglichen Zusammenhängen mit weiteren Bränden in der Vergangenheit - dauern an.

In allen Fällen sind keine Personen zu Schaden gekommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht haben oder vielleicht sogar Videoaufnahmen getätigt haben, werden gebeten, sich an die Kriminalwache zu wenden: Tel. 0231/132-7441.

