POL-EL: Ohne - Kia beschädigt

Geeste (ots) - In Geeste an der Straße Am Fischteich kam am Dienstag gegen 10.30 Uhr die 20-jährige Fahrerin eines Mercedes Vito aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam in einem Graben zum Stehen. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

mehr