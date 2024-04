Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Portmonee nach vorgetäuschter Autopanne gestohlen

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Eine ältere Frau fuhr am späten Donnerstagvormittag (25. April) mit ihrem Pkw in der Adam-Opel-Straße auf den Parkplatz von Thomas-Philipps. Als sie gegen 11.45 Uhr aus ihrem Wagen ausstieg, wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser wirkte aufgeregt und wies die Frau in gebrochenem Deutsch darauf hin, dass einer ihrer Reifen platt sei. Im weiteren Gespräch bot er sich zur Reparatur an, lief immer wieder um den Wagen, nahm der 86-Jährigen ihre Handtasche aus der Hand und legte diese auf die Rückbank des Pkw. Als die Seniorin den beschädigten Reifen in Augenschein nahm und abgelenkt war, stahl der Unbekannte das Portmonee aus der Handtasche und entfernte sich, um angeblich einen neuen Reifen zu besorgen. Später stellten Polizeibeamte am Reifen zwei kleine Einschnitte fest. Der Dieb war etwa 165 Zentimeter groß, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

