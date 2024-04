Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrtsverletzung

Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in Biberach

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 22:14 Uhr, fuhr ein 24jähriger mit seinem Mercedes in Biberach in der Ulmer-Tor-Straße und wollte nach links in die Eisenbahnstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 60jährigen mit seinem BMW in der vorfahrtsberechtigen Eisenbahnstraße. Es kam im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge. Die Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Der BWM musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der 24jährige Mercedes-Lenker muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

