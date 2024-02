Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Öffentlichkeitsfahndung: Versuchter Überfall mit Pistole

Duisburg (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Duisburg nach einem Tatverdächtigen, der am 25. November gegen 21:35 Uhr versucht haben soll, einen Kiosk-Mitarbeiter an der Grabenstraße Ecke Gustav-Adolf-Straße zu überfallen. Der maskierte Mann habe den 20-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Der Angestellte ignorierte die Forderung und brachte sich in Sicherheit. Der Verdächtige soll daraufhin ohne Beute den Kiosk verlassen haben und sei in Richtung Koloniestraße geflüchtet. Er wird auf 1,80 Meter Größe geschätzt, hat braune Haare, eine schlanke Statur und trug eine Trainingshose der Marke Adidas sowie einen schwarzen Pullover mit Totenköpfen an den Ärmeln. Unsere damalige Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5658594

Über das Fahndungsportal der Polizei NRW sind die Aufnahmen des Verdächtigen abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/127538. Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei zu wenden.

