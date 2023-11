Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Versuchter Überfall mit Pistole - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend (25. November, 21:35 Uhr) versucht, einen Kiosk-Mitarbeiter an der Grabenstraße Ecke Gustav-Adolf-Straße zu überfallen. Der Mann bedrohte den 20-Jährigen mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Der Angestellte ignorierte die Forderung und brachte sich in einem weiteren Raum in Sicherheit. Der Täter verließ daraufhin ohne Beute den Kiosk und lief in Richtung Koloniestraße davon. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, braune Augen, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose, schwarze Handschuhe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell