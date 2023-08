Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Tankstelle

Grevenbenbroich (ots)

Gegen 01:42 Uhr wurde am Donnerstag (10.08.) ein Alarm an einer Tankstelle an der Straße "Jägerhof" in Grevenbroich ausgelöst. Zeugen konnten beobachten, wie zwei dunkel gekleidete männliche Personen die Tankstelle verließen. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen entwendeten Zigarettenstangen. Ob noch mehr entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch Gegenstand der Ermittlungen. Einer der unbekannten Männer zog eine blaue Tüte hinter sich her, welche er in den Kofferraum eines silbernen Pkws legte. Um welches Fahrzeug es sich dabei genau handelte, wird noch ermittelt. Eine silberne Brechstange, womit die Unbekannten die Tür an der Rückseite des Gebäudes aufhebelten, wurde ebenfalls in den Kofferraum gelegt. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Kapellen.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell