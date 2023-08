POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung beendet - 14-jährige Vermisste ist wohlauf

Meerbusch (ots) - Am 09. August, gegen 15:05 Uhr, befuhr eine 61jährige Frau aus Meerbusch mit dem Pkw den Westring (Landstraße 26) in Meerbusch, aus Richtung Krefelder Straße kommend, in Richtung Bommershöfer Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie kurz vor dem Bommershöfer Weg auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw, der von einem 44jährigen Mann aus Neuss ...

