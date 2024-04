Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Wildtier ausgewichen

Glück im Unglück hatten die Insassen eines Hyundai am Freitagabend auf der Straße zwischen Eybach und Waldhausen

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr befuhr ein 22jähriger mit seinem Pkw die Strecke durch den Wald in Fahrtrichtung Waldhausen. In einer Kurve sprang plötzlich ein Tier auf die Straße. Nachdem der Fahrer dieses erkannt hatte bremste er stark. Dabei verlor der 23jährige die Kontrolle über seinen Hyundai. Im weiteren Verlauf überschlug er sich mit seinem Auto mehrfach, vor er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Im Auto saßen außer dem Fahrer noch drei weitere junge Männer im Alter von 16, 17 und 18 Jahren. Alle Insassen wurden nur leicht verletzt und mussten mit Rettungswägen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Am Unfallfahrzeug entstand nach ersten polizeilichen Schätzungen ein Schaden vor mehr als 25000 EU. Ob eine Kollision mit dem Wildtier stattgefunden hat, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0715380)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell