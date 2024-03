Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240316 Grefrath: Versuchter Einbruch in ein Reihenhaus

Grefrath (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten offensichtlich die Abwesenheit der Hausbewohner eines Reihenhauses auf der Vinkrather Straße in 47929 Grefrath. Sie versuchten im Zeitraum von Freitag, 15.03.24 20:30 Uhr bis Samstag, 16.03.24 13:00 Uhr die rückwärtige Terassentür des Hauses aufzuhebeln. In die Innenräume des Hauses gelangten sie aber nicht. Die Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen auf. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (294)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell