Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils - Gegen Laternenmast gefahren

Am Freitag verstarb ein Autofahrer nach einem Unfall.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr fuhr der 58-Jährige mit seinem Dacia die Dicknerbrücke in Richtung Stadtmitte. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Laternenmast. Einsatzkräfte bargen den Mann aus seinem total beschädigten Auto. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos und der Autofahrer verstarb an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Durch die Feuerwehr wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

+++++++ 0710907

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell