Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Pkw contra Lkw

Glimpflich endete am Donnerstag ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und Lkw bei Giengen a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 10.15 Uhr ein Autofahrer auf der L1083 unterwegs. An der Einmündung zur B492 bog der 84-Jährige mit seinem Audi nach links ab. Dabei hatte er nicht auf die Vorfahrt eines Lkw geachtet. Der 62-Jährige kam mit seinem Sattelzug von rechts aus Richtung Sontheim an der Brenz und wollte nach links auf die L 1083 abbiegen. In der Einmündung stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Senior erlitt einen Schock. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an dem Audi schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Der Actros-Lkw blieb unbeschädigt.

++++ 2023226 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell