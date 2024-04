Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Vergessener Topf führt zu Feuerwehreinsatz

Nach einem Küchenbrand am Donnerstag in Geislingen a.d. Steige entstand rund 20.000 Euro Sachschaden.

Gegen 12.45 Uhr hatte eine Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße einen Topf mit Öl auf dem Herd vergessen. Daraufhin entstand ein Fettbrand und es rauchte stark. Die 39-jährige Wohnungsinhaberin und ihr neunjähriger Sohn bemerkten den Rauch und brachten sich in Sicherheit. Auch weitere Bewohner wurden evakuiert. Die Feuerwehr kam, löschte die Flammen und lüftete das Gebäude. An der Kücheneinrichtung entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

