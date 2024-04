Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zündeleien; Küchenbrand; Diesel abgeschlaucht; Metallschrott gestohlen; Zigarettenautomat gesprengt; Müll verbrannt; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Auf Baseballplatz gezündelt (Zeugenaufruf)

Mehrere durch Zündeleien hervorgerufenen Schäden sind am frühen Montagmorgen auf dem am Rande des Friedhofs Römerschanze an der Sickenhäuser Straße in Richtung Degerschlacht gelegenen Gelände eines Reutlinger Baseball- und Softballvereins festgestellt worden. Ein Zeuge hatte kurz nach fünf Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem er Feuer auf dem Gelände entdeckt hatte. Ersten Feststellungen zufolge war unter anderem eine Papiermülltonne in Brand gesetzt worden. Außerdem war offenbar versucht worden, an einer Tribüne und einer Holzhütte Feuer zu legen. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter 07121/942-3333 entgegen. (ak)

Bad Urach (RT): Feuer in der Küche

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße ist es am späten Sonntagabend, gegen 23 Uhr, zu einem Brand gekommen. Bei der Essenszubereitung durch die 43-jährige Bewohnerin hatte sich heißes Öl entzündet. Nachdem eigene Löschversuche zunächst gescheitert waren, gelang es dem alarmierten Hausbesitzer, den auf Teile der Kücheneinrichtung begrenzten Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Der 69-Jährige wurde aufgrund der dabei erlittenen Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Bewohner, bei denen es sich um eine dreiköpfige Familie handelt, waren unverletzt geblieben. Die eintreffende Feuerwehr überprüfte die Küche hinsichtlich eventuell vorhandener Glutnester und belüftete die Räume. Die Dachgeschosswohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Familie kam anderweitig privat unter. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (ak)

Metzingen (RT): Diesel abgeschlaucht

An insgesamt zehn Fahrzeugen eines Bauunternehmens haben unbekannte Täter im Laufes des Wochenendes Diesel entwendet. Zwischen Freitag, 16.15 Uhr, und Montag, sechs Uhr, schlauchten die Diebe über 800 Liter des Kraftstoffs im Wert von rund 1.600 Euro aus den Tanks der auf einem Schotterparkplatz in der Maienwaldstraße abgestellten Fahrzeugen ab und entkamen unerkannt. (ak)

Hayingen (RT): Metallschrott gestohlen (Zeugenaufruf)

Mehrere hundert Kilogramm Messing und etwa 200 Kilogramm Kupferkabel sind zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 17 Uhr, aus zwei im Naturtheaterweg abgestellten Containern gestohlen worden. Die Stadtkapelle Hayingen hatte seit etwa zwei Wochen das von der Bevölkerung gespendete Altmetall dort gesammelt und in den offenen Containern gelagert. Der Polizeiposten Zwiefalten hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07373/92123-0 zu melden. (ak)

Neuffen (ES): Zigarettenautomat gesprengt

Ein Zigarettenautomat in der Auchtertstraße ist in der Nacht zum Montag auf unbekannte Weise gesprengt worden. Anwohner hatten einen Knall gehört und kurz nach drei Uhr die Polizei alarmiert, die den demolierten Automaten vorfand. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch festgestellt werden. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen zu dem oder den noch unbekannten Tätern aufgenommen. (ak)

Wernau (ES): Müll verbrannt

Zu einem Brand im Bereich der Kleintierzuchtanlage in der Kranzhaldenstraße sind die Einsatzkräfte am Sonntagmorgen ausgerückt. Gegen 7.30 Uhr alarmierte eine Spaziergängerin die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei, nachdem sie aus einer der Parzellen Rauch aufsteigen sah. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte das Feuer vor den Stallungen auf der Parzelle rasch löschen. Bei den polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass dort offenbar am Vorabend Plastik-, Stoff- und Holzreste verbrannt worden waren. Weiterer Müll war zum Verbrennen bereitgelegt. Durch den Verantwortlichen war das Feuer am Vorabend zwar gelöscht worden, hatte sich über Nacht aber von selbst wieder. Beschädigt wurde nach derzeitigem Stand nichts. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radler gestürzt

Offenbar zu schnell war ein 58 Jahre alter Radler am Sonntagvormittag, kurz nach elf Uhr, auf der Häfnersteige bergabwärts unterwegs. Nach einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, kam auf der nassen und mit Split bedeckten Fahrbahn ins Rutschen, stürzte und schlitterte mehrere Meter den Berg abwärts. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Hechingen (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagmorgen auf der B 27 im Bereich der Anschlussstelle Hechingen-Mitte ereignet hat. Eine 25-Jährige war gegen 5.20 Uhr mit ihrem Opel Adam auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Hechingen-Mitte übersah sie wohl einen 5er BMW eines 64-Jährigen und krachte diesem ins Heck. Während der BMW-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. An ihrem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 11.000 Euro. Der Wagen musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Motorrad kontra Fahrrad

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades und eines Fahrrades ist es am Sonntagnachmittag bei Albstadt gekommen. Eine 30-jährige Fahrradlenkerin befuhr gegen 16.10 Uhr die Kreisstraße 7151 von Margretshausen nach Pfeffingen. Kurz vor dem Ortseingang Pfeffingen beabsichtigte sie nach links auf den dort beginnenden Radweg abzubiegen und kündigte dies ordnungsgemäß mittels Handzeichen an. Ein hinter ihr fahrender, 26-jähriger Motorradlenker übersah dies und setzte seinerseits zum Überholen des Fahrrades an, wobei es zum Zusammenstoß zwischen den beiden kam. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten infolge der Kollision und zogen sich hierbei Verletzungen zu. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in einer Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. (md)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 448 zwischen Ebingen und Bitz ist am Sonntagabend eine 53-jährige Pkw-Lenkerin schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 21 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Bitz unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Peugeot gegen einen Erdwall prallte, wo ihr Wagen ausgehebelt wurde. Bevor der Pkw nach etwa 100 Metern zum Stehen kam, drehte er sich mehrfach und überschlug sich auch. Die nicht angegurtete Fahrerin wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Ihr Pkw, an dem ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (ak)

