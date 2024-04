Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz zum Einsatz der "Poser-/Tuning Szene", Unfälle, Hilfeleistung bei zwei Kindern, Exhibitionist erwischt, Polizeibeamtin gebissen

Reutlingen (ots)

Bempflingen (ES) / Reutlingen (RT): Polizeieinsatz anlässlich eines Treffens der Poser-/Tuning Szene

Bei Kontrollen, die unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit besonderem Fokus auf Treffen der sogenannten Poser-/Tuning Szene durchgeführt wurden, hat die Polizei rund 30 Verstöße registriert. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen, an denen auch besonders geschulte Polizeibeamtinnen und -beamte teilnahmen, konnten in der Spitze über 400 Fahrzeuge gesichtet werden, die sich zunächst auf einem öffentlichen Parkplatz eines Modemarktes in Bempflingen aufhielten, sich anschließend aber auch auf verschiedenen Parkplätzen in Reutlingen ansammelten. Bei ihren Kontrollen stellten die Einsatzkräfte an zehn Fahrzeugen technische Veränderungen oder Mängel fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Drei Pkw mussten sofort außer Betrieb gesetzt werden. Bei Geschwindigkeitskontrollen traten elf teils erhebliche Verstöße zutage. Drei Verkehrsteilnehmer müssen deshalb nicht nur mit entsprechenden Bußgeldern, sondern auch mit Fahrverboten rechnen. Einem Mercedes-Benz AMG Lenker, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 76 km/h bei erlaubten 120 km/h überschritten hatte, droht sogar ein mehrmonatiges Fahrverbot. Gegen zwei weitere Verkehrsteilnehmer, von denen einer unter dem Einfluss von Kokain, der andere unter dem Einfluss von THC stand, wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei wird die Poser-/Tuning Szene weiterhin im Blick behalten und die Kontrollen auch künftig fortsetzen.

Reutlingen (RT): Hilfesuchende Mädchen

Am späten Samstagnachmittag ist es im Bereich B28 Kreuzung Karlstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gegen 16.45 Uhr meldeten mehrere unabhängige Verkehrsteilnehmer zwei sichtlich aufgelöste junge Mädchen. Eine anfahrende Polizeistreife konnte die weinenden Kinder, neben ihren Fahrrädern im Grünstreifen liegend, antreffen. Es stellte sich heraus, dass die beiden 8-Jährigen aufgrund fehlender Orientierung den Nachhauseweg nicht mehr fanden. Die verängstigten Kinder wurden durch die Polizeistreife umsorgt, bis ein Elternteil erreicht und die Mädchen durch diese sicher nach Hause gebracht werden konnten. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es nicht

Trochtelfingen (RT): Vorfahrt missachtet und zwei Motorradfahrer übersehen

Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro und zwei schwer verletzte Motorradfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der B 313, Abzweigung "Am Kressenberg" entstanden. Ein 48-jähriger Pkw Lenker wollte gegen 18.45 Uhr mit seinem Alfa Romeo von der Straße "Am Kressenberg" die B 313 auf den gegenüberliegenden Pferdehof überqueren. Hierbei übersah er einen 20-Jährigen mit seiner Harley-Davidson und eine 20-Jährige mit ihrer KTM, welche die vorfahrtsberechtige B 313 von Mägerkingen in Richtung Trochtelfingen befuhren. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Motorradfahrer so schwer verletzt, dass diese mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden mussten. Der 48-Jährige und seine drei Mitinsassen im Pkw wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren noch fahrbereit und konnten eigenständig zur Seite gefahren fahren.

Oberesslingen (ES): Technischer Defekt verursacht Brand in Wohnung

Am Samstagmorgen sind mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdient zu einem gemeldeten Brand in einer Wohnung in der Schorndorfer Straße in Oberesslingen ausgerückt. Der Mieter der betreffenden Wohnung teilte über den Notruf der Feuerwehr um 11.20 Uhr mit, dass es in der Küche zu einer großen Rauchentwicklung gekommen war und seine Familie und er die Wohnung bereits verlassen hatten Die Bewohner der betreffenden Erdgeschosswohnung befanden sich vor dem Gebäude, die weiteren Anwohner im Mehrfamilienhaus konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Brandursache auf einen technischen Defekt, eines Küchengerätes zurückzuführen. Es wurde niemand verletzt, da der Rauch frühzeitig bemerkt wurde und der Mieter schnell reagiert hatte. An der betreffenden Wohnung ist ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.

Frickenhausen (ES): Motorradfahrer verletzt:

Am Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Kohlberg kommend die Ortsdurchfahrt Tischardt. Hierbei verlor er beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Anschließend kollidierte das Motorrad noch mit dem Heck eines vorausfahrenden Pkws und rutsche im weiteren Verlauf in einen auf der Gegenfahrbahn geparkten Pkw. Der Motorradfahrer zog sich durch den Sturz Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallstelle wurde im Anschluss durch die Feuerwehr Tischardt aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt. Der Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Bempflingen (ES): Stark alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Am späten Samstagabend ist es in Bempflingen zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Gegen 22:00 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung von einem anderen Verkehrsteilnehmer auf einen verdächtig fahrenden Opel Zafira aufmerksam gemacht. Die Streife konnte das zuvor beschriebene Fahrzeug wenig später beim Abbiegevorgang von der Metzinger Straße in die Bahnhofstraße mit unsicherer Fahrweise feststellen. Im weiteren Verlauf fuhr das Fahrzeuge mehrfach mittig der Fahrbahn. Auf Haltesignale reagierte der 40-jährige Fahrer stark verlangsamt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über drei Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Wendlingen am Neckar (ES): Exhibitionistisch aufgetreten (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend ist es in Wendlingen zu exhibitionistischen Handlungen durch einen 75-jährigen Mann gekommen. Gegen 19:00 Uhr wurde ein Gaststättenbetreiber in der Bahnhofstraße von einer unbekannten weiblichen Person auf einen Mann hingewiesen, welcher an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Hierbei stand der Mann in der Nähe an einem Fahrzeug. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte den Mann an besagtem Fiat feststellen und vorläufig festnehmen. Der bereits wegen ähnlicher Delikte auffällige 75-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen r wieder auf freien Fuß gesetzt. Das zuständige Polizeirevier Nürtingen bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.

Reichenbach an der Fils (ES): Autofahrerin ins Gesicht geschlagen

Zu einem Vorfall mit bislang noch unbekanntem Täter ist es am Samstagabend gegen 23 Uhr in der Marienstraße in Reichenbach gekommen. Eine 27-Jährige war auf dem Heimweg und überholte mit ihrem Fahrzeug einen vor ihr sehr langsam fahrenden Pkw. Dessen Fahrer verfolgte die 27-Jährige anschließend bis zu ihrer Wohnanschrift, fuhr sehr dicht auf und betätigte die Lichthupe. Als sie am rechten Fahrbahnrand anhielt, stieg der Beifahrer aus, beleidigte sie und schlug ihr unvermittelt mit der Faust durch die halbgeöffnete Fahrerscheibe ins Gesicht. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Im Anschluss stieg der Täter wieder ein und das Fahrzeug entfernte sich. Die weiteren Ermittlungen zu dem Täter hat der Polizeiposten Reichenbach übernommen.

Tübingen (TÜ): Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstag gegen 22.30 Uhr ist es in der Karlstraße zu einer Trunkenheitsfahrt nebst Widerstandshandlungen und Beleidigungen zum Nachteil von Polizeibeamten gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 32-jähriger Mann aus Tübingen mit seinem Fahrrad die Karlstraße entlang und stürzte alkoholbedingt mehrfach zu Boden. Aufgrund seines alkoholisierten und aggressiven Verhaltens musste der Beschuldigte in Beseitigungsgewahrsam genommen und eine Blutentnahme veranlasst werden, weshalb er zur Dienststelle nach Tübingen transportiert werden sollte. Bereits vor und während des Transportes beleidigte er fortlaufend die eingesetzten Beamten und zeigte sich unkooperativ. Auf dem Polizeirevier kam es nachfolgend zu weiteren Beleidigungen und Widerstandshandlungen des alkoholisierten Mannes gegenüber mehreren eingesetzten Beamten. Hierbei biss der Beschuldigte einer Polizeibeamtin in die Hand und versuchte zudem einem Polizeibeamten ins Knie zu beißen. Der Mann sieht nun mehreren Anzeigen entgegen.

Schömberg (ZAK): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Am Samstagabend ist es gegen 21 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Schömberg und Dotternhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-Jähriger war mit seinem Opel Corsa in Richtung Dotternhausen unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten hinteren Seite gegen einen Baum. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich insgesamt fünf Insassen im Alter von 18 bis 22 Jahren, die leicht verletzt wurden. Alle Insassen wurden durch den Rettungsdienst in verschiedene Kliniken gebracht. An dem Opel Corsa entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro und musste von einem Abschleppdienst versorgt werden.

Hechingen (ZAK): Auffahrunfall auf der B 27

Ein Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen, einer leicht verletzten Person, einem nicht mehr fahrbereiten Pkw und einem Gesamtsachschaden in Höhe von 19.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich auf der B 27 ereignet hat. Am Sonntagmorgen, um 5.20 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Pkw Opel Adam die B 27 in Richtung Balingen. Im Bereich der Anschlussstelle Hechingen-Mitte fuhr sie aufgrund Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden 64-jährigen Pkw-Lenker auf, welcher mit einem BMW unterwegs war. Die 25-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

