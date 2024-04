Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brandbombe ausgegraben, Schwerer Wildunfall, Aufsitzmäher gestohlen, Radlerin angefahren

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Radfahrerin von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Einmündung Brucklacher-/Olgastraße erlitten. Eine 49-Jährige war kurz vor sieben Uhr mit ihrem Skoda auf der Brucklacherstraße in Richtung Olgastraße unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung in die Olgastraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 56 Jahre alten Radlerin, die den Einmündungsbereich auf dem Radstreifen querte. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (rd)

Filderstadt (ES): Reste einer Brandbombe ausgegraben

Teile einer Brandbombe aus dem zweiten Weltkrieg haben am Freitagmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, Kampfmittelbeseitigungsdienst und Polizei in der Heubergstraße in Bernhausen geführt. Im Rahmen von Baggerarbeiten auf einer dortigen Baustelle waren gegen 11.20 Uhr ersten Erkenntnissen zufolge mutmaßlich phosphorhaltige Überreste der Bombe aus dem Erdreich freigelegt worden, die sofort starken Rauch entwickelten. Daraufhin wurde der angrenzende Bereich im Umkreis von etwa 100 Metern, darunter auch mehrere Einkaufsmärkte, geräumt und abgesperrt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte die Substanz aus der Baugrube sichern und abtransportieren, worauf die Sperrung gegen 12.20 Uhr wieder aufgehoben wurde. Acht Mitarbeiter der Baufirma wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich untersucht, eine medizinische Weiterversorgung war nicht notwendig. Die Feuerwehr Filderstadt war mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei war mit neun Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. (md)

Hirrlingen (TÜ): Diebstahl von Aufsitzrasenmäher

Ein hochwertiger Aufsitzrasenmäher ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus den Räumlichkeiten eines Sportvereins in Hirrlingen entwendet worden. Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, zehn Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer verschlossenen Garage des Sportvereins in der Wilhelmstraße und entwendete einen Aufsitzrasenmäher der Marke John Deere. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (md)

Gomaringen (TÜ): Nach Wildunfall schwer verletzt

Ein folgeschwerer Zusammenstoß eines PKW mit einem Reh hat sich am Freitagmorgen bei Gomaringen ereignet. Die 50-jährige Lenkerin eines Mini-Cooper befuhr gegen acht Uhr die L 230 von der B27 kommend in Richtung Gomaringen, als auf Höhe der Pulvermühle ein Reh die Fahrbahn queren wollte und es hierbei zum Zusammenstoß zwischen dem Tier und dem PKW kam. Durch die Wucht des Aufpralls durchschlug das Reh die Windschutzscheibe wobei sich die 50-jährige Lenkerin so schwer verletzte, dass sie nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klink verbracht wurde. Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß getötet. An dem Mini-Cooper, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. (md)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell