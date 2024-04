Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle; Telefonbetrüger; Raubdelikt

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Blackout nach Brand in Trafostation

Ein Brand in einer Trafostation hat am Mittwochnachmittag zu einem mehrstündigen Blackout in Teilen von Trochtelfingen geführt. Gegen 13.20 Uhr war es in der Station in der Straße In Aufzügen aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Brand gekommen, der von der Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt war, gelöscht werden konnte. Durch die hierbei entstandenen Beschädigungen kam es in den angrenzenden Wohngebieten zum Stromausfall, der von Mitarbeitern des Energieversorgers bis gegen 20.15 Uhr behoben werden konnte. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. (ms)

Aichtal (ES): Kontrolle über Pkw verloren

Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der L1185 abgeschleppt werden. Ein 21-Jähriger war kurz nach 19.30 Uhr mit einem Fiat Punto auf der Landesstraße von Waldenbuch herkommend in Richtung Neuenhaus unterwegs. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf der nassen Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit dem entgegenkommenden Renault eines 85-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault nach rechts in die Leitplanken abgewiesen. Beide Fahrzeuglenker blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. (rd)

Gomaringen (TÜ) / Tübingen (TÜ) : Frau betrogen (Warnhinweis)

Eine über 60 Jahre alte Frau aus Gomaringen ist am Mittwoch Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Mehrere dreiste Kriminelle meldeten sich am Mittag telefonisch bei der Frau und gaben sich als vermeintliche Tochter und als Polizeibeamter aus. Sie teilten mit, dass die Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt und zur Vermeidung einer angeblichen Haftstrafe eine Kaution zu hinterlegen sei. Die Frau schenkte den perfiden Anrufern Glauben, hob Geld bei ihrem Bankinstitut ab und übergab am Nachmittag wie vereinbart in einem Parkhaus in der Tübinger Südstadt Bargeld und Wertgegenstände in fünfstelliger Höhe an einen Komplizen der Anrufer. Im Laufe des Tages flog der Betrug auf und sie erstattete Anzeige beim Polizeirevier Tübingen. Von dem Abholer liegt bislang keine konkrete Bescheibung vor.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (ms)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro ist an einem Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 27 entstanden. Kurz nach 14 Uhr befuhr eine 32-Jährige mit einem Ford Focus die Bundesstraße in Richtung Tübingen, als ihr an der Anschlussstelle Derendingen ein Tier vor den Wagen lief. Die Fahrerin wich diesem aus, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss durchbrach ihr Pkw einen Wildzaun und blieb auf einer Grünfläche stehen. Der Ford musste im Anschluss von einem Abschleppwagen geborgen werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen vor Ort und kümmerten sich um den beschädigten Zaun. An diesem dürfte ein Schaden in Höhe von ebenfalls mehreren tausend Euro entstanden sein. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Zeugen zu Raubdelikt gesucht

Zeugen zu einem versuchten Raubdelikt am späten Mittwochabend in der Steinlachstraße sucht derzeit das Kriminalkommissariat Tübingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 24-Jährige kurz vor 23.30 Uhr beim Verlassen einer dortigen Gaststätte von einem Unbekannten angegriffen worden, der die Herausgabe von Bargeld forderte. Die 24-Jährige setzte sich jedoch körperlich zur Wehr. Der Unbekannte rannte daraufhin ohne Beute in Richtung Aspergstraße davon. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Geschädigte erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Von dem unbekannten Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er soll etwa 170 Zentimeter groß und kräftig sein. Er war mit einer dunklen Bomberjacke, eventuell mit einem hohen Kragen oder einem Schal bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Gesuchten geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07071/972-8660 beim Kriminalkommissariat Tübingen zu melden. (rd)

