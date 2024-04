POL-RT: E-Scooter-Sicherheitstag am Montag, 8. April 2024, in Tübingen

Reutlingen (ots) - Ofterdingen (TÜ): In Imbiss eingebrochen In einen Imbiss in der Lindenstraße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 19.45 Uhr und zehn Uhr hebelte der Unbekannte eine Tür auf und gelangte so ins Innere des Ladens. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Zudem entwendete der Täter ein Tablet und mehrere Getränkedosen. ...

