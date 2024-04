Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Essen auf Herd angebrannt

Reutlingen (ots)

Ofterdingen (TÜ): In Imbiss eingebrochen

In einen Imbiss in der Lindenstraße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 19.45 Uhr und zehn Uhr hebelte der Unbekannte eine Tür auf und gelangte so ins Innere des Ladens. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Zudem entwendete der Täter ein Tablet und mehrere Getränkedosen. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): Essen auf Herd angebrannt

Rauchentwicklung in einer Wohnung hat am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, in der Hartmayerstraße zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei geführt. In der Wohnung einer Seniorin war zuvor Essen auf dem Herd angebrannt. Zunächst hatte die Seniorin mit Hilfe einer Nachbarin die Räume selbst belüftet. Als der verbrannte Geruch im Gebäude anhielt, die Bewohnerin aber bei einer erneuten Nachschau durch die Nachbarin ihre Tür nicht mehr öffnete, konnte eine hilflose Lage der über 90 Jahre alten Frau nicht ausgeschlossen werden. Auch nach Eintreffen der alarmierten Feuerwehr reagierte die Frau zunächst nicht. Erst als die Einsatzkräfte zur Öffnung der Tür schritten, öffnete die Seniorin ihre Wohnungstür. Eine Notlage lag nicht vor, sie hatte lediglich zuvor Klingeln und Klopfen nicht gehört. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Zur näheren Untersuchung brachte der Rettungsdienst die Frau in eine Klinik. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell