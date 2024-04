Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw gestohlen; Banner an Gebäudefassade; Einbruch

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Jeep gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein weißer Jeep Wrangler ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Esslingen-Berkheim entwendet worden. In der Zeit zwischen Mittwoch 22 Uhr und Donnerstag 9.45 Uhr entwendete ein unbekannter Täter auf noch ungeklärte Art und Weise das in der Brunnenstraße abgestellte Fahrzeug. An dem Jeep waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die amtlichen Kennzeichen ES-M 5455 angebracht. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Angaben zum weiteren Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizei Esslingen zu melden. (md)

Tübingen (TÜ): Banner an Gebäudefassade angebracht

Zwei Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren sind am Donnerstagvormittag vorübergehend festgenommen worden, nachdem sie sich gegen 7.30 Uhr widerrechtlich über die Fluchttreppe Zutritt zum Dach des Regierungspräsidiums Tübingen in der Konrad-Adenauer-Straße verschafft und ein für eine Verkehrswende werbendes Banner an der Fassade auf Höhe des vierten Stockwerks angebracht hatten. Die 22-Jährige, die sich teilweise an der Gebäudefassade abgeseilt hatte, wurde von der Feuerwehr gesichert und mit einer Drehleiter heruntergebracht. Die 20-Jährige wurde auf dem Dach angetroffen. Beide wurden zur Feststellung ihrer Personalien zum Polizeirevier gebracht. Erste Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und - aufgrund einer mutmaßlich bei der Aktion beschädigten Jalousie - der Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Nachdem von Seiten des Regierungspräsidiums auf die Stellung eines Strafantrags verzichtet worden war, wurden die beiden Frauen auf freien Fuß entlassen.

Kurz zuvor versammelten sich etwa 15 Personen, um gegen die polizeilichen Maßnahmen zu protestieren. Diese Versammlung verlief friedlich und war kurz nach 12.45 Uhr beendet. (rd)

Hechingen (ZAK): In Firma eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Firma in der Stettener Straße ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 17.20 Uhr und sieben Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Tür und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort entwendete er Fertigbauteile. Der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07471/9880-0 um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise auffällige Personen, Fahrzeuge oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (rd)

