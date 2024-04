Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Angerempelt und gestürzt; Verkehrsunfälle; Einbruch; Brand

Reutlingen (ots)

Frau am ZOB schwer verletzt

Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag am Reutlinger ZOB durch einen vorbeirennenden Mann schwer verletzt worden. Der 24-Jährige wollte sich gegen 17.20 Uhr einer Kontrolle entziehen, nachdem er zuvor ohne gültigen Fahrschein erwischt worden war und vor den Kontrolleuren davonrannte. Auf der Flucht stieß er mit einer 29 Jahre alten Frau zusammen, die an einem anderen Bussteig gerade ausgestiegen war. Die 29-Jährige fiel so unglücklich zu Boden, dass sie mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der Mann konnte von den Kontrolleuren kurze Zeit später eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen. (ms)

Reutlingen (RT): Beim Abbiegen mit Radler zusammengestoßen

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Eine 37-Jährige befuhr kurz vor 18 Uhr mit einem Audi die Tübinger Straße in Richtung Stadtmitte. Beim Linksabbiegen kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 30-jährigen Radler, der mit seinem Rennrad den Fahrradweg in Richtung Betzingen befuhr. Der Mann prallte seitlich gegen den Pkw und verletzte sich hierbei. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (ms)

Eningen (RT): Heftiger Unfall auf Parkplatz

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz in der Reutlinger Straße ereignet. Ein 21-Jähriger war kurz vor 12.30 Uhr mit einem Hyundai aus einer Parklücke herausgefahren und wollte den Parkplatz geradeaus in Richtung Marktstraße überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Opel Corsa eines 19-Jährigen, der mit seinem Wagen vom Drive In eines Schnellrestaurants herkommend in Richtung Karl-von-Drais-Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden der 21-Jährige sowie ein 19 Jahre alter Mitfahrer in dem Opel leicht verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

Grafenberg (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 31-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B313 seinen Führerschein abgeben. Gegen 21.45 Uhr war der Mann mit seinem VW von der Grafenberger Straße aus Richtung Tischardt herkommend nach links auf die Bundesstraße abgebogen. Unmittelbar darauf kam es Zeugenangaben zufolge zu einem Wildwechsel, infolgedessen der 31-Jährige mit seinem Wagen nach rechts auswich. Der VW kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte im Straßengraben gegen eine Dole. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde der Autofahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von rund 1,4 Promille ergab, musste er dort neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Der VW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rd)

Römerstein (RT): Unfall unter Alkoholeinfluss

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend in der Burgstraße entstanden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge kam ein 67-Jähriger mit seinem VW kurz vor 22.30 Uhr in der Burgstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Bauzaun. Zeugenangaben zufolge soll er trotz eines stark beschädigten Rades versucht haben, davonzufahren. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte konnten den Mann und sein Fahrzeug unweit der Unfallstelle einer Kontrolle unterziehen. Ein dabei durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,8 Promille. Dem 67-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Der VW musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (rd)

Reichenbach an der Fils (ES): Einbruch in Firma (Zeugenaufruf)

In eine Firma im Ostweg ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude. Nach dem derzeitigen Stand wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Reichenbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07153/95510 um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise auffällige Personen, Fahrzeuge oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (md)

Plochingen (ES): Gestürzter Pedelec-Fahrer

Ein Radfahrer ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einem Verkehrsunfall bei Plochingen verletzt worden. Der 36-jährige Fahrer eines Pedelec befuhr kurz nach Mitternacht den Radweg parallel zur L 1192 von Plochingen in Richtung Reichenbach an der Fils, als er in einer Kurve auf der regenassen Fahrbahn alleinbeteiligt stürzte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er durch den Rettungsdienst nach der Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert wurde. An dem Pedelec entstand durch den Sturz kein Sachschaden. (md)

Haigerloch (ZAK): Brand in Garage

Zum Brand in einer Garage sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagabend in die Edelmannstraße nach Weildorf ausgerückt. Kurz vor 21 Uhr war dort nach ersten Erkenntnissen ein zum Aufladen eingesteckter Werkzeug-Akku in Brand geraten, der auf das Inventar der Garage übergriff. Anwohner des angrenzenden Wohnhauses und Nachbarn, die das Feuer bemerkt hatten, begannen daraufhin mit den Löscharbeiten, die von der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften anrückte, fortgesetzt wurden. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort gekommen. Laut ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden an der Garage, an der durch die Hitzeentwicklung mehrere Fenster gesprungen waren, auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (rd)

Rosenfeld (ZAK): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Glücklicherweise ohne größere Blessuren für die Fahrer ist ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw am späten Donnerstagnachmittag auf der K 7131 ausgegangen. Ein 28-Jähriger war kurz nach 17.30 Uhr mit einem Ford S-Max auf der Kreisstraße von Leidringen herkommend in Richtung Trichtingen unterwegs. Auf Höhe der Rechtskurve am Beginn des Walds kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Ford frontal mit dem Skoda Octavia eines 50 Jahre alten Mannes. Die beiden Fahrer blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Die Fahrzeuge wurden jedoch erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 30.000 Euro. (ms)

Schömberg (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine Pkw-Lenkerin am Donnerstagnachmittag von der L 434 abgekommen. Die 26-Jährige war gegen 14.50 Uhr auf der Landstraße von Schömberg herkommend in Richtung Wellendingen unterwegs. Kurz vor der Kreisgrenze kam die Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab. Durch den Rettungsdienst wurde sie im Anschluss vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Augenscheinlich war sie unverletzt geblieben. Ihr Fahrzeug musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro. (ms)

