POL-MA: Mannheim: Verkehrsbeeinträchtigung nach Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, PM Nr. 1

Heddesheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 00:30 Uhr und Sonntag, 15:30 Uhr beschädigte eine unbekannte Täterschaft mehrere Fahrzeuge, die am Hirschplatz auf einem Parkplatz ordnungsgemäß zum Parken abgestellt waren. Was zunächst nach groben Unfug aussah, da an mehreren Reifen die Dichtungsventile entfernt worden waren, so dass die Luft entweichen konnte, ...

mehr