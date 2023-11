Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Pkw´s

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 21:35 Uhr wurden am 18.11.2023 insgesamt zwei Pkw´s auf einem unbefestigten Parkplatz in der Hugo-Jacobi-Str. in Zella-Mehlis angegriffen. Hierbei wurden jeweils die hinteren Seitenscheiben eingeschlagen und die gut sichtbare Handtasche bzw. ein Rucksack mit persönlichen Sachen der Fahrzeugnutzer entwendet. Da zu diesem Zeitpunkt eine Sportveranstaltung in der Nähe stattgefunden hat, geht die Polizei von einem erhöhten Besucherverkehr in diesem Bereich aus und sucht dringend Zeugen. Zudem verweist die Polizei darauf, Taschen und andere Wertgegenstände nicht sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen. Zeugenhinweise bitte telefonisch an den Inspektionsdienst der LPI Suhl unter 03681-3690.

